- Oczywiście, to nie to samo grać w lipcu i grudniu, ale nie szukam wymówek, bo Cracovia wygrała zasłużenie. Boisko wprawdzie było zmiażdżone, ale podobnie jak w Kielcach nasz rywal pokazał ogromne zaangażowanie. Cracovia wykazała się ogromną wolą walki . Zależało nam, by pokazać się z jak najlepszej strony, ale tego nie zrobiliśmy - analizował Runjaić.

Przegrana sprawiła, że jego zespół kończy rok dopiero na piątym miejscu i ma aż dziewięć punktów straty do lidera Śląska Wrocław. Kibice Legii po meczu w Krakowie dali jednak jasno do zrozumienia, jakie są ich wymagania, śpiewając: "Tylko mistrzostwo, hej Legio, tylko mistrzostwo".

Trener Legii Warszawa po meczu z Cracovią: W Krakowie straciliśmy szansę

- W Krakowie straciliśmy szansę, by poprawić swoją sytuację przed wiosną i nadrobić nieco punktów, by zbliżyć się do czołówki. Przed nami wiele meczów i mamy świadomość sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Ale nie chcę narzekać. Rok 2023 był dla nas dobry, udało się wiele osiągnąć. To już jednak przeszłość, teraz musimy zatroszczyć się o przyszłość - dodaje.