Kibice Legii nie wytrzymują. Wulgarne przyśpiewki podczas meczu z Pogonią

Ósma porażka w rozegranych w tym sezonie 11 meczach ligowych - tak wyglądają "dokonania" Legii Warszawa w Ekstraklasie.

Coś, co brzmi jak ponury żart, jest najprawdziwszym faktem. Mistrz Polski od początku tych rozgrywek jest na krajowym podwórku chłopcem do bicia. I nawet dobra postawa w Lidze Europy nie może zamazać ligowej katastrofy.



W Legii poleciała głowa trenera Michniewicza, a wokół kilku piłkarzy zrobiło się bardzo gorąco.



Jednym z wrogów numer 1 fanów "Wojskowych" stał się dyrektor sportowy klubu Radosław Kucharski, którego niektórzy kibice nie chcą już dłużej oglądać.



"Hej Kucharski co zrobiłeś, Legię nam rozp***", "Nie jesteście piłkarzami, Wy jesteście lamusami", "Kto jest temu winien, wyp*** stąd powinien" - to tylko kilka przykładów przyśpiewek, które niosły się z trybun w trakcie meczu z "Portowcami".



Po ostatnim gwizdku i porażce 0-2 piłkarze Legii chowali twarze, a kibice znów potwornie ich lżyli.

