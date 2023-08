Kibice Legii będą mieli problem. Duńczycy chcą się zabezpieczyć

Po meczu w Wiedniu, pełnym wzlotów i upadków, nic mnie już nie zaskoczy. Jestem zrelaksowany, wiem że mogę polegać na moich zawodnikach. Mamy dobry humor, przed nami ekscytujący mecz. To dla mnie nowe doświadczenie, aby zagrać w fazie grupowej. Gra co trzy dni wymaga nieco innego podejścia. Lubię ten rytm, o to w tym wszystkim chodzi. Wszyscy pragniemy wywalczyć ten awans i reprezentować Legię w Europie

~ Kosta Rujnaic.