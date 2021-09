Poinformował o tym na Twitterze dziennikarz z Kosowa Arlind Sadiku. Legia ma zapłacić za Kastratiego ok. 1,5 mln euro. Początkowo warszawski klub chciał wypożyczyć Kosowianina, z opcją wykupu po sezonie, ale Chorwaci chcieli sprzedać go natychmiast, najlepiej za trzy miliony euro. Obie strony dogadały się jednak i spotkały w połowie drogi. Legia ma dokonać transferu definitywnego za 1,5 mln euro plus procenty od kolejnego transferu.

Ostatniego dnia okienka upadł transfer Kastratiego do Werderu Brema, wtedy do akcji włączyła się Legia. Reprezentanta Kosowa wpadł jej w oko, kiedy jako zmiennik przez ostatnie pół godziny świetnie zaprezentował się w pierwszym meczu Legii z Dinamo. 22-letni Kastrati w reprezentacji Kosowa zagrał 14 meczów i strzelił jednego gola.

Lirim Kastrati ostatnim piłkarzem z pozwoleniem na odejscie z Dinama

Dinamo po sensacyjnym odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów, w dwumeczu z Sheriffem Tiraspol, rozpoczęło wyprzedaż. Kastrati ma być ostatnim z piłkarzy, którzy otrzymali zgodę na odejście. Razem z nim klub opuścili Lovro Majer (za 13 mln euro do Stade Rennais) i Kristijan Jakić (do Eintrachtu Frankfurt za pięć mln euro), a wcześniej Josko Gvardiol (za 18,8 mln do RB Lipsk). Dinamo musiało w ten sposób zrekompensować sobie pucharowe straty.

Legia w przeciwieństwie do mistrzów Chorwacji przed Ligą Europy chce wzmocnić skład. W Warszawie jest już pomocnik Ihor Charatin z Ferencvarosu Budapeszt. Mistrz Polski wciąż zabiega także o Rumuna Deiana Sorescu z Dinamo Bukareszt.

Łazienkowską opuścił za to młody napastnik Maciej Rosołek, który znowu został wypożyczony do Arki Gdynia. Wiosną w tym klubie w 16 meczach 21-latek strzelił 10 goli.

Asz