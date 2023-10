Kapitan Legii trafił za kraty. Wstrząsająca relacja. "Smród uryny, nie wszyscy dobrze umyci"

Najdłużej zajście zapamiętają z pewnością dwaj piłkarze stołecznego zespołu - Radovan Pankov i Josue . Ten drugi udzielił właśnie wywiadu Sportowym Faktom, w którym ze szczegółami opisuje wydarzenia z Holandii. Nie kryje, że do dzisiaj "nie może dojść do siebie mentalnie".

Josue mówi o traumie z celi w Alkmaar. "Najgorsze miejsce, w jakim w życiu byłem"

- Jako drużyna nie mogliśmy dopuścić do tego, żeby policja szturmowała autokar, bo to byłaby masakra. Nie twierdzę, że by nas pozabijali, ale byłoby "grubo". Wychodząc z autokaru, powiedziałem do policjanta: - Idę z tobą. Ale to było za mało. Wykręcili mi ręce i prowadzili jak jakiegoś mordercę - czytamy w relacji zawodnika.