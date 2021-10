Kalidou Koulibaly: To Legia jest faworytem

Mistrzowie Polski, którzy w PKO Ekstraklasie radzą sobie bardzo słabo, w rozgrywkach Ligi Europy prezentują się nadzwyczaj dobrze. Najpierw pokonali na wyjeździe Spartak Moskwa, a następnie w takim samym stosunku wygrali u siebie z Leicester City i z kompletem punktów prowadzą w tabeli grupy C. I to właśnie dlatego, zdaniem Koulibaly'ego, to Legia jest faworytem meczu w Neapolu.





- Może uważacie inaczej, ale dla mnie Legia będzie faworytem. Dwa zwycięstwa w LE o czymś świadczą, do tego pierwsze miejsce w grupie i mecz z Leicester, bardzo dobry w wykonaniu Legii. Czeka nas trudne spotkanie - powiedział obrońca Napoli w rozmowie z TVP Sport.

Mimo wszystko trudno nie dostrzegł kurtuazji w słowach atletycznie zbudowanego obrońcy, bo choć Legia w pucharach faktycznie gra bardzo dobrze, to jednak fatalna postawa w lidze podopiecznych Czesława Michniewicza nie bierze się z niczego i gołym okiem widać, że piłkarze nie są w takiej formie, w jakiej życzyliby sobie tego kibice. W starciu z Leicester zagrali znakomicie, ale czy stać ich, by powtórzyć to w Neapolu? Zdania Koulibaly'ego z całą pewnością nie podziela zbyt wielu fanów Legii.



KK