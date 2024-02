Kadra jak magnes, Paweł Wszołek mówi wprost. „Nie mogłem spać”

Legia Warszawa wróciła w poprzednim roku kalendarzowym do europejskich pucharów po dwóch latach . Jako wicemistrz Polski CWKS rozpoczął zmagania na międzynarodowej scenie od drugiej rundy eliminacyjnej. Zespół Kosty Runjaica dzielnie pokonywał kolejne przeszkody, aż ostatecznie zapewnił sobie fazę grupową.

Los przydzielił warszawian do ciekawej grupy z Aston Villą , AZ i Zrinjskim Mostar . "Wojskowi" spisywali się bardzo solidnie i zakończyli tę fazę rozgrywek na drugim miejscu. Musieli ustąpić jedynie Anglikom, którzy wyprzedzili ich o jeden punkt. Tym samym ekipa z Birmingham automatycznie awansowała do 1/8 finału LKE, podczas gdy Legia będzie musiała wystąpić w play-offach. Rywalem wicemistrzów Polski będzie Molde FK z Norwegii.

Europejskie boje gracze Runjaica musieli łączyć z grą na krajowym podwórku. Po 19 kolejkach zajmują oni piąte miejsce i tracą dziewięć punktów do lidera.

- Początek rundy rewanżowej będzie dla nas fundamentalny. Musimy punktować w każdym meczu i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Na razie nie ma co wybiegać za mocno do przodu. Gdy spojrzymy na tabelę pod koniec marca, na pewno będziemy dużo mądrzejsi. My w każdym razie gramy o jak najwyższe cele - powiedział w rozmowie z Interią Paweł Wszołek, jeden z najlepszych piłkarzy Legii w rundzie jesiennej.