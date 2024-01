Josue wraca do wielkiej zadymy. „Co miałem zrobić? Pobić kibica?”

To wydarzenie wstrząsnęło sportową Polską – piłkarze Legii Warszawa, po poniesieniu ligowej porażki, zostali zaatakowani przez własnych kibiców. Rozwścieczeni fani wdarli się do klubowego autokaru i pobili co najmniej dwóch zawodników. Do zdarzenia doszło w grudniu 2021 roku, kiedy „Wojskowi” szorowali po dnie tabeli Ekstraklasy. Po ponad dwóch latach ten temat odżył za sprawą serialu dokumentalnego „Legia. Do końca”, który 2 lutego będzie miał swoją premierę na platformie Prime Video. Interia miała okazję obejrzeć produkcję przedpremierowo.