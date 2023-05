Josue usłyszał pytanie o nowy kontrakt. Wtedy wkroczył Runjaic

Legia Warszawa odzyskała zaufanie kibiców po fatalnym poprzednim sezonie. Zespół przejęty latem przez Kostę Runjaica pewnym krokiem zmierza po wicemistrzostwo kraju, a we wtorek zawalczy o zwycięstwo w Fortuna Pucharze Polski. - Wytrwale pracowaliśmy, aby tutaj dotrzeć. Zagramy na Stadionie Narodowym we własnym mieście. Jesteśmy gotowi na zwycięstwo. To zasługa nie tylko nas piłkarzy, ale też całego sztabu, kibiców i wszystkich ludzi związanych z Legią - powiedział Josue.