O transferze do Celtiku mówiło się już od kilku dni. Juranović, po tym, jak pokazał się z dobrej strony na Euro 2020, budził spore zainteresowanie wśród europejskich klubów i jego odejście było właściwie kwestią czasu. Walcząca o udział w fazie grupowej Ligi Europy Legia wydawała się pogodzona z jego transferem, o czym mówił zresztą wyraźnie rozczarowany tym faktem trener Czesław Michniewicz.





Juranović zdążył jeszcze zagrać w wyjazdowym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Europy ze Slavią Praga, w którym zdobył zresztą pięknego gola, ale w rewanżu już go nie zobaczymy, bowiem przenosi się do Celtiku.



Chorwat spędził w Warszawie tylko jeden sezon, ale dał się poznać jako bardzo dobry piłkarz, który wyraźnie wybijał się na tle naszej ligi. Dla klubu ze stolicy będzie to bardzo duże osłabienie, które trudno będzie załatać.



KK

Reklama