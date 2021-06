Podczas Euro sporo mówiło się o tym, że piłkarze mają prawo czuć niesamowite zmęczenie, walcząc w barwach narodowych po pełnym trudu sezonie.



Juranović jednak zdaje się nie wiedzieć, co to znużenie. Jak poinformowała Izabela Kruk - rzeczniczka prasowa Legii Warszawa - piłkarz nie chce wolnego. Zamierza od razu po Euro wrócić do klubu, by przygotowywać się do gry w eliminacjach do europejskich pucharów.



- Josip tak jak w końcówce sezonu nie chciał żadnego urlopu, wraca do nas od razu po Euro i wesprze operację Bodo - napisała.





Juranović odpadł z Euro 2020. Wraca do Legii Warszawa

W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów mistrzowie Polski zagrają z norweskim FK Bodo/Glimt.

Walkę o awans do Champions League rozpoczną 7 lipca na wyjeździe. Rewanż zostanie rozegrany tydzień później w Warszawie.



