Jest komunikat Legii ws. Jędrzejczyka. Co z mundialem w Katarze?

Paweł Czechowski Legia Warszawa

W poniedziałkowy wieczór Legia Warszawa wydała komunikat, w myśl którego kontuzjowany Artur Jędrzejczyk może powrócić do pełni sprawności jeszcze przed końcem rundy jesiennej w PKO BP Ekstraklasie. To oznacza, że defensor dalej liczy się w grze w kwestii wyjazdu z reprezentacją Polski na MŚ 2022 w Katarze - wcześniej znalazł się on bowiem w szerokiej kadrze wytypowanej przez Czesława Michniewicza.

Zdjęcie Artur Jędrzejczyk nie traci szans na mundial 2022. Czy faktycznie zdoła wyleczyć kontuzję na tyle szybko, by Czesław Michniewicz mógł go wziąć pod uwagę przy wyborze kadry? / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News