Komentujący tę decyzję internauci wyśmiewają ją, niemal jednomyślnie wskazują na pobłażliwość ze strony UEFA. "Chyba im jedno zero zgubiło się w tym komunikacie?", "plują nam w twarz", "przyszło nam żyć w czasach podwójnych standardów UEFA" - to niektóre z wpisów. Jeden z użytkowników zwraca także uwagę na długi czas, jaki działaczom zajęło rozstrzygnięcie tej sprawy.

Do holenderskiego aresztu trafiło nawet dwóch piłkarzy Legii - Josue oraz Radovan Pankov. Sytuacja stała się na tyle poważna, że interweniować musiał nawet ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Ostatecznie zawodnicy zostali zwolnieni z aresztu i wrócili do stolicy Polski. Według holenderskiego dziennika "De Telegraaf", Portugalczyk i Serb rzekomo zaatakowali ochroniarza AZ Alkmaar przy wyjściu ze stadionu do autobusu zawodników. Ochroniarz miał trafić do szpitala ze złamaną ręką i wstrząśnieniem mózgu. Całej tej wersji Josue zaprzeczył w ostatniej rozmowie z TVP Sport.