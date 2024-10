Jest decyzja ws. Goncalo Feio. Legia Warszawa wydała oficjalny komunikat

Remis 1:1 z Jagiellonią Białystok był czwartym meczem z rzędu Legii Warszawa bez zwycięstwa w Ekstraklasie. Po 11 spotkaniach ligowych CWKS ma na koncie 16 punktów i plasuje się na 6. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Do Lech Poznań, który jest liderem, traci w tym momencie 9 punktów. W polskiej lidze nie jest to dystans nie do nadrobienia, ale podopieczni Goncalo Feio, przede wszystkim, musieliby zacząć grać lepiej i wygrywać mecze. A to jak dotąd mija się z rzeczywistością.

