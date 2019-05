- Tak jak z Pogonią nasza drużyna nie zagrała od dłuższego czasu. Nie jest to standardem. Ta drużyna potrafiła już zareagować. Po słabym meczu z Lechem zagrała i wygrała z Lechią w Gdańsku – mówił trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković przed spotkaniem z Jagiellonią Białystok.

Zdjęcie Trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković /Leszek Szymański /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa!

To może być decydujący o mistrzostwie Polski pojedynek. Porażka w Białymstoku praktycznie pozbawia Legię tytułu. Prowadzący Piast Gliwice wyprzedza ją o jeden punkt i gra w Szczecinie z Pogonią, a potem w ostatniej kolejce u siebie z Lechem Poznań. Punktowe status quo po przedostatniej kolejce nie stawia Legii w uprzywilejowanej pozycji. Czy potem Lech będzie w stanie zagrozić Piastowi?

Czas na analizę i rozmowę o transferach po sezonie

Ale przed meczem z Jagiellonią trener Legii myśli przede wszystkim o tym, jak pobudzić swój zespół, który w niedzielę niespodziewanie stracił punkty na Łazienkowskiej z niewalczącą już o nic Pogonią. Fatalna pierwsza połowa, brak zaangażowania piłkarzy, bezradność - jak tę anemiczną ekipę w kilka dni zmienić w wilków walczących do końca o mistrzostwo?

- Mogę wiele mówić, że oczekuję w Białymstoku na zespół, który wygląda inaczej niż w pierwszej połowie z Pogonią. To niezbędne, by zmienić sytuację na lepszą. Jestem przekonany, że drużyna zareaguje - zapowiadał Vuković. - Jesteśmy ponownie w stanie udowodnić, że więcej jest momentów, w których nasza postawa, zaangażowanie i wspólna energia jest na najwyższym możliwym poziomie - dodał.

Serb nie chciał dociekać przyczyn tego stanu rzeczy. Teraz nie jest to jego zdaniem najważniejsze. - Analiza i rozmowy o tym, dlaczego jesteśmy skazani na walkę o mistrzostwo do ostatnich sekund sezonu - na to przyjdzie czas po sezonie - odpowiadał Serb. Nie chciał też mówić o plotkach transferowych. Jakub Rzeźniczak, któremu zakończył się kontrakt w azerskim Karabachu Agdam przyjdzie do Legii? Carlitos Lopez odejdzie? - Nie rozmawiałem z Jakubem Rzeźniczakiem. Na temat przyszłości naszych zawodników słyszałem różne plotki. Zastanowimy się kiedy sezon się skończy - powiedział.

Medeiros brany pod uwagę

Legia wciąż ma realne szanse na tytuł. Ważne jest tu i teraz. Ugaszenie wszystkich pożarów. Iuri Medeiros został zmieniony w 33. minucie meczu z Pogonią. Portugalczyk nie przyjął dobrze tej decyzji, a Vuković po meczu mówił, że jest z niej bardzo zadowolony. Przynajmniej oficjalnie nie ma mowy o konflikcie. - Iuri Medeiros jest brany pod uwagę tak samo jak 20 innych zawodników, którzy są zdrowi i są zgłoszeni do rozgrywek - zapowiedział szkoleniowiec warszawskiej drużyny.

W Białymstoku wraca do gry Kasper Hamalainen. Fin był bardzo pomocny w meczach od czasu, gdy Vuković został trenerem, strzelił dwa gole. Trenuje już z zespołem. Nie wystąpi kontuzjowany Andre Martins. - U nas zabraknie Martinsa, u rywali Imaza i musimy z tym sobie poradzić. Drużyna zawsze odczuwa brak wartościowego zawodnika. Każdy mecz pisze jednak swoją historię - mówił Vuković.

Dla Legii mecz z Jagiellonią to być może najważniejsza historia tego sezonu.

Olgierd Kwiatkowski

