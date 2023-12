Przyjęcie gości w Alkmaar było niemożliwe ze względów organizacyjnych. W rezultacie kibice Legii musieli udać się do Hagi. Mimo że jest to średnie miejsce do gromadzenia się, nie daje pozwolenia na zamieszki. Na odcinku wyjazdowym zaatakowano wielu policjantów i stewardów, w wyniku czego kibice bez biletów weszli na stadion. UEFA ukarała już za to Legię (i naszym zdaniem słusznie). Podczas samego meczu panowała dobra i serdeczna atmosfera. Nie ma co komentować. Jednak po spotkaniu doszło do zdarzenia, o którym wszyscy mówią. Podczas wsiadania zawodników do autobusu kibice gości musieli opuścić boks wyjazdowy. Protokołem jest wówczas zamknięcie budynku. Na to dwóch zawodników zareagowało wściekle i zraniło stewarda, który po prostu wykonywał swoją pracę. Aresztowano ich i wypuszczono, ale wobec jednego z nich toczy się obecnie postępowanie karne.