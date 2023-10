W czwartek Legia Warszawa rozegra drugi mecz w tegorocznej fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Tym razem rywalem „Wojskowych” będzie AZ. Do Alkmaar – w ślad za swoimi piłkarzami – wybiera się spora grupa kibiców. Holenderska gmina, w obawie przed nimi, wprowadziła dodatkowe środki bezpieczeństwa. Są one radykalne – dość wspomnieć, że sympatycy Legii bilety na spotkanie będą musieli odebrać… ponad 80 kilometrów od miejsca docelowego. Wszystko po to, aby nie wpuścić ich do centrum Alkmaar.