Legia Warszawa w ostatnim czasie sporo zarobiła na transferach swoich największych gwiazd. Maik Nawrocki został sprzedany latem za 5 milionów euro do Celtiku , a w zimowym oknie transferowych stołeczną ekipę na rzecz Atlanty United FC opuścił za około 4 miliony euro Bartosz Slisz . Pozwoliło to na sprowadzenie kolejnych wzmocnień dla kadry, która ma walczyć o mistrzostwo Polski.

Na półmetku sezonu Legia Warszawa zajmuje 5. miejsce w tabeli, a do prowadzącego Śląska Wrocław traci osiem punktów. Udanie potoczyła się dla niej przygoda z Ligą Konferencji Europy. "Legioniści" awansowali do 1/16 finału, a w fazie pucharowej ich pierwszym rywalem będzie norweskie Molde . Zanim to nastąpi, Legię może opuścić ważny zawodnik .

Legia finalizuje sprzedaż Ernesta Muciego. Na stole wielkie pieniądze

Wrażenie robi kwota, jaką turecki klub oferuje za napastnika. Zdaniem Gołaszewskiego w grę wchodzi "kwota ośmiocyfrowa". Jeśli dojdzie do finalizacji transakcji, Legia będzie mogła mówić o najdrożej sprzedanym zawodniku w historii. Do tej pory za takowego uchodził Radosław Majecki. Bramkarz został w styczniu 2020 roku sprzedany do AS Monaco za 7 milionów euro.