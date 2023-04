Gwiazdor nie dla Legii Warszawa. Słynny gracz ma wrócić do korzeni

Po tym, jak dotychczasowy klub Brazylijczyka Guilherme, chiński Guangzhou City, zakończył swoją działalność, pojawiły się liczne spekulacje na temat jego możliwego powrotu do Legii Warszawa - sam piłkarz zresztą stwierdził wprost, że "Wojskowi" to dla niego niekoniecznie zamknięty rozdział. Nic jednak z tego - gracz ma ostatecznie dołączyć do zespołu ze swojej ojczyzny, Goias E.C.