- Każdy z nas dał z siebie wszystko i możemy być zadowoleni ze swojej postawy. Zasuwaliśmy na nie sto, a dwieście procent możliwości każdego z nas. Stworzyliśmy swoje sytuacje, ale nie zamieniliśmy ich na gola - mówił Juranović, cytowany na oficjalnej stronie Legii.

Mistrzowie Polski przegrali u siebie 0-1 z Dinamem Zagrzeb i odpadli z walki o Ligę Mistrzów w trzeciej rundzie eliminacji. Pierwszy mecz zakończył się remisem 1-1.

- Chciałbym bardzo podziękować kibicom. Byli po prostu niesamowici od początku do samego gońca. My możemy być zadowoleni ze swojej gry obronnej. Popełniliśmy jeden błąd i to wystarczyło, bo rywale strzelili nam z niego bramkę. Po tym kontrolowaliśmy grę, mieliśmy naprawdę wiele argumentów po swojej stronie. Udało nam się wykreować dwie czy trzy naprawdę świetne okazje, ale nie udało nam się z nich trafić - podkreślił Juranović.

W rewanżu Legia szybko straciła bramkę, przy udziale Juranovicia, i nie zdołała odrobić już minimalnej straty.

- Przegrała lepsza drużyna. Nie wiem, ciężko powiedzieć mi na gorąco, czego dokładnie nam zabrakło, wszystko spokojnie przeanalizujemy sobie na wideo. Wchodziliśmy w szesnastkę bardzo dużą liczbą graczy, ale ciągle brakowało nam tej odrobiny szczęścia. Tyle - podsumował zawodnik Legii.



