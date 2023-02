Gwiazda Ekstraklasy podpisuje kontrakt z Legią. Jagiellonia pod presją

Marc Gual przeniesie się do Legii Warszawa po zakończeniu sezonu, ale już teraz przejdzie testy medyczne na Łazienkowskiej. Jeśli je zda, to jeszcze w weekend podpisze kontrakt z wiceliderem PKO Ekstraklasy. Klub Guala Jagiellonia Białystok nie zamierza jednak puszczać swojej gwiazdy do Warszawy już zimą.