Losowanie Ligi Europy w Stambule, tak oczekiwane przez kibiców Legii Warszawa, poprzedziło wręczenie nagrody dla najlepszego piłkarza LE w sezonie 2020/2021. Został nim Gerard Moreno z Villareal, triumfatora Ligi Europy, który w nagrodę w tym sezonie zagra w Lidze Mistrzów.



Legia w Lidze Europy. Każdy miał swoją "grupę marzeń" i "grupę śmierci"

Legia Warszawa awansowała do Ligi Europy po wyeliminowaniu Slavii Praga. Przed losowaniem grup Ligi Europy było jasne, że Legia będzie losowana z czwartego, najsłabszego koszyka. Znając skład poszczególnych koszyków i przyjmując zasadę, że w jednej grupie nie może być dwóch klubów z tego samego kraju, kibice mogli układać swoje "grupy śmierci" i "grupy marzeń".



Koszyk 1: Olympique Lyon, SSC Napoli, Bayer 04 Leverkusen, Dinamo Zagrzeb, SS Lazio, Olympiakos SFP, AS Monaco, SC Braga.

Koszyk 2: Celtic FC, Eintracht Frankfurt, FK Crvena zvezda, Leicester City, Rangers, Łokomotiw Moskwa, KRC Genk, PSV Eindhoven.



Koszyk 3: Olympique Marsylia, Łudogorec Razgrad, West Ham United FC, Real Sociedad, Real Betis Balompie, Fenerbahce SK, Spartak Moskwa, Sparta Praga.



Koszyk 4: SK Rapid Wiedeń, Galatasaray SK, Legia Warszawa, FC Midtjylland, Ferencvarosi TC, Royal Antwerp FC, SK Sturm Graz, Brøndby.

Liga Europy. Legia w grupie C

Losowanie Ligi Europy przeprowadził sekretarz generalny UEFA Giorgio Marchetti, któremu towarzyszyła legenda Sevilla FC, Andres Palop oraz Marcos Senna, mistrz Europy 2008.



Najpierw losowane były drużyny z pierwszego koszyka, potem z drugiego i trzeciego, aż w końcu trzeciego. Przed wylosowaniem czwartego koszyka z Legią, znane były więc składy grupy w 3/4. W każdej grupie był zespół z niedawną przeszłością w Lidze Mistrzów, najmocniejsza wydawały się grupy B (Monaco, PSV, Real Sociedad) i G (Bayer, Celtic, Betis). Legia trafiła do grupy C. Jej rywalami będą Napoli, Leicester City i Spartak Moskwa.

Legia grała już z Napoli w Lidze Europy jesienią 2015 roku - wtedy przegrała 0-2 i 2-5. Z kolei mecze ze Spartakiem przeszły do historii Legii po tym, jak w Warszawie było 2-2, a w Rosji zwycięskiego gola na 3-2 w ostatniej minucie zdobył Janusz Gol.

Z pierwszego i drugiego koszyka, pod względem rankingowym, Legia wylosowała drużynę bardzo mocną (Napoli) i mocną (Leicester), natomiast Spartak Moskwa współczynnik punktowy ma prawie najgorszy w koszyku 3 i jest on zbliżony do tego Legii (18,500 do 16,500).

Do kolejnej rundy Ligi Europy awansują dwa następne zespoły w grupie, a trzeci zespół przechodzi do Ligi Konferencji Europy.

Liga Europy - wszystkie grupy

Oto skład wszystkich grupy Ligi Europy.



Grupa A: Lyon, Rangers, Sparta Praga, Broendby.



Grupa B: AS Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz.



Grupa C: Napoli, Leicester, Spartak Moskwa, Legia Warszawa.



Grupa D: Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahce, Antwerp.



Grupa E: Lazio, Łokomotiw Moskwa, Olympique Marsylia, Galatasaray.



Grupa F: Braga, Crvena zvezda, Łudogorec Razgrad, Midtjylland.



Grupa G: Bayer Leverkusen, Celtic FC, Real Betis (Sewilla), Ferencvaros.



Grupa H: Dinamo Zagrzeb, Genk, West Ham, Rapid Wiedeń.



Terminarz Ligi Europy. Daty meczów Legii Warszawa

1. kolejka Ligi Europy - 16 września



2. kolejka Ligi Europy - 30 września



3. kolejka Ligi Europy - 21 października



4. kolejka Ligi Europy - 4 listopada



5. kolejka Ligi Europy - 25 listopada



6. kolejka Ligi Europy - 9 grudnia

BN