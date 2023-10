Grabara wyśmiał go w internecie. Teraz stanie naprzeciw Legii

Mathew Ryan trafił do FC Kopenhaga w sierpniu 2022 roku. Australijczyk miał zastąpić kontuzjowanego wówczas Kamila Grabarę. Kiedy jednak Polak wrócił do zdrowia, błyskawicznie odzyskał też miejsce pomiędzy słupkami, sadzając tym samym starszego od siebie golkipera na ławkę. Ten nie mógł się natomiast pogodzić z tą decyzją, twierdząc, że prezentował się bardzo dobrze, a faworyzowanie Grabary jest dziwną polityką klubu. Polak, w swoim stylu, odpowiadał tymczasem, że nie widzi w Ryanie realnego konkurenta do walki o pierwszy skład.