W Zabrzu długo zanosiło się na niespodziankę. Górnik do 77. minuty prowadził z Legią Warszawa 1-0. Finisz obrońców mistrzowskiego tytułu był jednak piorunujący. Bohaterem stołecznego zespołu został Carlitos, który strzelił dwa gole.

Górnik objął prowadzenie w 28. minucie, kiedy to Radosława Cierzniaka pokonał Igor Angulo. Dla hiszpańskiego napastnika było to 18. trafienie w tym sezonie i dzięki temu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców Ekstraklasy. Podopieczni Marcina Brosza stworzyli sobie jeszcze kilka dogodnych okazji, ale zabrakło im skuteczności.



Angulo nie popisał się kwadrans przed końcem spotkania, kiedy to zagrał piłkę ręką w polu karnym. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał Carlitos i był to punkt zwrotny w tym spotkaniu. Legia złapała wiatr w żagle. W 87. minucie Carlitos zapewnił zwycięstwo obrońcom mistrzowskiego tytułu.



"Czasem mecze nie układają się po naszej myśli, ale w szatni trener Vuković zainspirował nas wszystkich, że jesteśmy w stanie odwrócić losy spotkania" - mówił bohater Legii cytowany na oficjalnej stronie klubu.



"Legia walczy o mistrzostwo, a Górnik o utrzymanie, ale spodziewałem się trudnego meczu. Cały czas to powtarzam, że w Ekstraklasie każdy zespół jest mocny i potrafi sprawić niespodziankę. We wszystkich meczach musimy dawać z siebie wszystko" - podkreślił 28-letni Hiszpan.



Pod wodzą Aleksandara Vukovicia, który zastąpił zwolnionego Ricardo Sa Pinto, Legia odniosła drugie zwycięstwo z rzędu. W poprzedniej kolejce stołeczny zespół efektownie pokonał Jagiellonię Białystok 3-0.



"Na pewno jestem bardziej zadowolony z wyniku niż z gry. Drużyna w poprzednim spotkaniu sama zawiesiła sobie wysoko poprzeczkę. Należy pamiętać, że każdy mecz jest inny, Górnik postawił bardzo trudne warunki i to spowodowało, że nie potrafiliśmy go zdominować" - ocenił Vuković.



"Zdaje sobie sprawę z tego, że graliśmy na trudnym dla Legii terenie i nie wygrywamy tu regularnie. Skupiam się tylko i wyłącznie na wyniku, jest to w tej chwili dla mnie najważniejsze. Mimo, że przegrywaliśmy, udało nam się odwrócić losy spotkania" - zaznaczył trener Legii.



Dzięki wygranej w Zabrzu Legia ma w dalszym ciągu trzy punkty straty do lidera Lechii Gdańsk. W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego podopieczni Vukovicia zagrają u siebie z Pogonią Szczecin.

