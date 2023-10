Gorąco po meczu Legii. Kibice mają dość. Cierpliwość się skończyła

Mecz ze Stalą Mielec miał potwierdzić, że Legii Warszawa na dobre wychodzi wychodzi z kryzysu. W czwartek "Wojskowi" pokonali w Lidze Konferencji Europy 2:1 Zrinjskiego Mostar i przerwali wstydliwą serię czterech kolejnych porażek we wszystkich rozgrywkach. To poprawiło morale w stołecznej drużynie, które miało stać się jeszcze lepsze w niedzielne popołudnie - Stal skazywana była przecież na porażkę.

Przez długi czas mieliśmy wielką moc na własnym stadionie, ale teraz dotknęła nas druga porażką z rzędu. Jestem bardzo zły, wściekły, nie mogę być po tym szczęśliwy. Mieliśmy wiele dobrych szans, a jednocześnie doszły do tego wielkie kłopoty ze skutecznością. Straciliśmy łatwe bramki, zainwestowaliśmy wiele energii, ale nie przyniosło do rezultatów

Gorąco po meczu Legii. Kibice mają dość

Co ciekawe, spore wsparcie otrzymał trener Kosta Runjaic, do którego kibice Legii nie mają pretensji. Oberwało się piłkarzom, którzy według nich są winni temu, co dzieje się w Ekstraklasie. W europejskich pucharach zespół gra znacznie lepiej i jest na dobrej drodze do awansu z grupy. W Ekstraklasie wygląda to mizernie i od upragnionego mistrzostwa Legia jest bardzo daleka.