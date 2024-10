Potem było już zdarzenie w Motorze Lublin , za które prokuratura postawiła mu we wtorek zarzuty. Sprawa dotyczy wydarzeń z marca ubiegłego roku, kiedy po meczu z GKS-em Jastrzębie ówczesny trener, którym był Portugalczyk, uderzył ówczesnego prezesa Pawła Tomczyka plastikowym pojemnikiem na dokumenty, rozbijając mu łuk brwiowy, co wymagało wizyty w szpitalu i zakładania szwów.

Prokuratura postawiła zarzuty Goncalo Feio

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe. We wtorek prokurator przedstawił Goncalo Feio dwa zarzuty . Jeden zarzut dotyczy sprowadzenia niebezpieczeństwa spowodowania obrażeń ciała oraz spowodowania tychże obrażeń w stopniu lekkim u pokrzywdzonego, przy czym prokurator uznał, że miało to charakter chuligański. Drugi zarzut dotyczy kierowania wobec pokrzywdzonego gróźb karalnych. Oba te przestępstwa zagrożone są karą do trzech lat więzienia .

Goncalo Feio podczas konferencji prasowej dwa dni po zdarzeniu w marcu ubiegłego roku, wyrażał "głębokie ubolewanie", że klub, jego właściciel i inni po tym, co zrobił, musieli się zmierzyć z falą krytyki. " Nie ma żadnego wytłumaczenia dla mojego zachowania , które było naganne. Przepraszam, a przede mną daleka droga, by odzyskać wasze zaufanie" - mówił wtedy trener Motoru Lublin, zaznaczając, że potępia każdą formę przemocy.

Goncalo Feio wziął sprawy w swoje ręce

Nie podobało się to jednak Portugalczykowi, który nie zamierzał tak zostawić tej sytuacji. "Najpierw poprosił jednego z asystentów, by wyprosili dyrektora skautingu z zajęć. Kiedy Mozyrko nie posłuchał jego prośby, do akcji wkroczył sam Goncalo. Podszedł do Radka i kazał mu wyp..." -"Fakt" cytuje naocznego świadka tych wydarzeń.