Legia Warszawa poinformowała o kontuzji Carlitosa. Hiszpański atakujący złamał rękę w trakcie wygranego 3:2 meczu z Koroną Kielce i będzie musiał przejść operację. To wykluczy go z gry na kilka tygodni. "Carlos, wracaj szybko do zdrowia" - czytamy w oficjalnym komunikacie.