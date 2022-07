Fatalna kontuzja legionisty. Piłkarz już po operacji, kluby wymieniają uprzejmości

Sezon 2022/23 zaczął się dla Maika Nawrockiego fatalnie. 21-letni defensor Legii Warszawa pojawił się na murawie w 63. minucie wyjazdowej potyczki z Koroną Kielce. Dwadzieścia minut później musiał opuścić plac gry ze złamaną twarzoczaszką.

Był to efekt zderzenia z piłkarzem gospodarzy, Bartoszem Śpiączką. Gracz Korony natarł na legionistę z pełnym impetem, uderzając go głową. Arbiter uznał incydent za przypadkowy i nie sięgnął po kartonik.

Kiedy Nawrocki był opatrywany, kielczanie zdobyli wyrównującą bramkę. Mecz zakończył się rezultatem 1:1.

Kontuzja Nawrockiego. Legia zaczepia, Korona odpowiada

"Jesteśmy z Tobą Maik, czekamy na Twój powrót! W wyniku fatalnego urazy głowy Maik Nawrocki będzie pauzował przez wiele tygodni. Tak dla walki fair play, nie dla brutalności na boisku" - wpis o takiej treści pojawił się na Twitterze Legii w poniedziałkowe popołudnie.

Druga strona zareagowała niemal natychmiast.

"Nikt nie wychodzi na boisko z zamiarem spowodowania brutalnego uszczerbku na zdrowiu kolegi z innej drużyny. Wszyscy jesteśmy sportowcami i każdemu zależy na tym samym - walce fair play. Maikowi w imieniu Bartka i całej drużyny życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do gry" - czytamy na twitterowym profilu Korony.

Piłkarz przeszedł w poniedziałek zabieg chirurgiczny. Czeka go co najmniej sześć tygodni przerwy w grze. Przez kolejne miesiące będzie wychodził na boisko w ochronnej masce.

"Dziękuję wam bardzo za wszystkie wiadomości. Miałem dzisiaj udaną operację i czuję się już lepiej. Nie poddaję się i walczę, żeby jak najszybciej wrócić do gry. Jeśli upadnę 10 razy, to wstanę 11 razy! (L) Piłka jest sportem kontaktowym, mimo tego zdrowie wszystkich musi być najważniejsze i musimy to wszyscy bardziej szanować - napisał poszkodowany piłkarz na Instagramie.

