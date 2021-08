Fabiański w koszulce Legii. Zaskakujące zdjęcie

Na fotografii znaleźli się także jego klubowi koledzy z West Hamu - Vladimir Coufal oraz Tomasz Souczek - byli zawodnicy Slavii, ubrani w trykoty czeskiej ekipy.



Fabiański był bramkarzem Legii w latach 2005-07. Z Warszawy przeniósł się do Londynu, by podpisać kontrakt z Arsenalem, a przed transferem do West Hamu bronił także barw Swansea City.





Legia - Slavia. Mistrzowie Polski grają o awans

Mecz Legii ze Slavią rozpocznie się w czwartek o godzinie 21. Stawką tego spotkania będzie awans do fazy grupowej Ligi Europy.



W pierwszej, wyjazdowej potyczce podopieczni Czesława Michniewicza wywalczyli remis 2-2, co stawia ich w niezłej sytuacji przed rewanżem.



TB