Podczas meczu w holenderskim Alkmaar spotkałem się z niespotykaną agresją. - Naruszano moją nietykalność cielesną , mimo że zwracałem uwagę na to, że jestem europosłem - mówił w środę europoseł PO Andrzej Halicki.

Halicki w środę odnosząc się do wydarzeń z wyjazdowego meczu Legii Warszawa w holenderskim Alkmaar, podczas którego znajdował się w sektorze VIP, ocenił, że ten mecz przejdzie do historii. "To przez sposób potraktowania (gości) i agresję, której mówiąc szczerze nigdy nie spotkałem, a byłem na kilkudziesięciu wyjazdach zagranicznych" - powiedział europoseł w filmie zamieszczonym na kanale YouTube Legii Warszawa.