W meczu 1. rundy eliminacji Ligi Europejskiej wicemistrz Polski Legia Warszawa gra na wyjeździe z wicemistrzem Gibraltaru Europa FC. To pierwsza w historii konfrontacja polskiego zespołu z gibraltarskim. Mecz rozgrywany jest na Victoria Stadium. Po pierwszej połowie jest remis 0-0. Trwa druga połowa.

Liga Europejska

2019-07-11 20:30 | Stadion: Victoria Stadium | Arbiter: A. Troleis 0 0 Europa FC Legia Warszawa Majecki Jędrzejczyk Nagy Remy Wieteska Gwilia Martins Novikovas Veszović Lopez Sanogo Coleing Ayew González Sánchez Jolley Rico Quillo Velasco Walker Yahaya Barr SKŁADY Europa FC Legia Warszawa Dayle Coleing Radosław Majecki Abdul Ibrahim Ayew Artur Jędrzejczyk Olmo González Casado Dominik Nagy Sergio Jiménez Sánchez William Remy Ethan Jolley Mateusz Wieteska Juan Pedro Rico Domínguez Walerian Gwilia 59′ 59′ Alejandro Rodríguez Rivas Andre Renato Soares Martins 62′ 62′ Fernando Velasco Salazar Arvydas Novikovas Liam Walker Marko Veszović Mustapha Yahaya Carlos Daniel Lopez Huesca Carlitos Andre Tjay De Barr 45′ 45′ Vamara Sanogo REZERWOWI Javier Muñoz Arévalo Radosław Cierzniak Jayce Mascarenhas-Olivero Igor Lewczuk Diego Portilla Rodríguez Paweł Stolarski 59′ 59′ Marco Rosa Blanco Domagoj Antolić Adrián Gallardo Valdés Tomasz Jodłowiec Manuel Dimas Suárez Arbelo Salvador Agra Michael Yome 45′ 45′ Sandro Kulenovic

25 minut do końca spotkania. Legia mimo coraz większej przewagi remisuje bezbramkowo z zespołem z Gibraltaru.



Było blisko. Najlepsza akcja meczu w wykonaniu Legii. Carlitos wbiega na pole karne, jest sam na sam z bramkarzem rywali i strzela. Piłka mija słupek zespołu z Gibraltaru. Zarysowuje się przewaga polskiej drużyny.



59. minuta. Zmiana w zespole Europa FC. Za Aleksa Quillo wchodzi Marc Rosa.



Znów długa przerwa w grze. Zawodnik gospodarzy prosi o interwencję medyczną. Wygląda na to jakby rywal grał już teraz na czas.



Kolejne słabo rozegrane rzuty rożne przez Legię.



Mecz się zaostrzył. Co chwila dochodzi do przerw w grze. Jest mało futbolu.



Podanie z rzutu wolnego z prawej strony boiska i strzał głową Remy'ego. Bardzo niecelny.



Rozpoczęła się druga połowa. Legia z dokonaną tuż przed przerwą zmianą w ataku. Kontuzjowanego Sanogo zastąpił Kulenović.



Koniec pierwszej połowy. Legia remisuje z półamatorską drużyną z Gibraltaru 0-0. Wicemistrz Polski gra słabo, szczególnie w ofensywie, nie radzi sobie przy stałych fragmentach gry. Rywal zaskoczył odważną grą na początku spotkania, ale słabnie. Przed meczem trener Legii Aleksandar Vuković z pokorą podchodził do tego spotkania, wskazywał na to, że jest to jeszcze dla jego zespołu okres przygotowawczy i być może ma to istotne znaczenie. Przed nami jeszcze jedna połowa w Gibraltarze i rewanż w Warszawie.



Kontuzjowany Vamara Sanogo. Interwencja sztabu medycznego Legii. Francuz zostaje zniesiony na noszach, prawdopodobnie doznał urazu kolana. Zastąpi go Sandro Kulenović.



Okres bardzo nieładnej gry z obu stron. Dużo strat, niedokładnych podań, brak strzałów na bramkę albo jednej albo drugiej drużyny.



40 minuta i 0-0. Gra Legii nie przekonuje.



Legia stara się długo rozgrywać piłkę, ale widać brak zgrania i pomysłu. Rywale jednak jakby nieco osłabli. Nie garną się już tak do ataków.



Kolejny źle wykonany rzut rożny przez legionistów, już piąty w tym spotkaniu.



Legia coraz częściej atakuje, nie ma jednak pomysłu na wykończenie akcji. Może musi się przyzwyczaić do nowego ustawienia, z cofniętym Carlitosem?



Czwarty rzut rożny dla Legii. Podaje Gwilia, ale piłkarz Legii fauluje w polu karnym rywali. Na razie rzuty rożne nie dają wiele pożytku legionistom.



0-0 po pół godzinie meczu. Nie widać wyraźnej różnicy w grze obu drużyn.



Słabo, jak do tej pory, gra Sanogo. Legia nie ma pożytku z tego napastnika.



Piłkarze Europa FC z łatwością rozgrywają piłkę do pola karnego Legii, ale potem mają problemy. Widać, że dobrze czują się na sztucznej nawierzchni Victoria Stadium.



Zaskakujący strzał Novikovasa (a może dośrodkowanie) i piłka omal nie wpada do siatki Europa FC.



Najlepsza okazja do strzelania bramki. Strzelał Liam Walker. Ładnie broni Majecki. Przebieg meczu jest jednak trochę zaskakujący.



20 minut meczu minęło. Nadal 0-0.



Piłkarze z Gibraltaru atakują dosyć odważnie, ale Mateusz Wieteska zachował formę z młodzieżowych mistrzostw Europy. W obronie widać wyraźną przewagę Legii, wciąż brakuje dobrej akcji ofensywnej, a rzuty rożne nie przynoszą na razie efektu.



Akcja Marko Vesovicza, na razie najlepszy akcent meczu ze strony Legii. Dynamiczny rajd, ale nie zakończony podaniem tylko rzutem rożnym dla polskiej drużyny.



10 minut meczu za nami. Legia nie oddała jeszcze strzału na bramkę rywala. Piłkarze wicemistrza Gibraltaru zaczęli spotkanie z większą werwą, ale ich akcje nie stanowią większego zagrożenia.



Mecz rozgrywany jest w pobliżu gibraltarskiego lotniska. Zamiast dopingu kibiców słychać odgłosy silników startujących i lądujących samolotów.



Pierwszy strzał na bramkę oddał piłkarz Europa FC - Rico. Ale bardzo niecelny.



W Legii jest dwóch debiutantów: Walerian Gwilia, który przyszedł z Górnika Zabrze, i Arvydas Novikovas z Jagiellonii Białystok. Od pierwszej minuty gra też powracający do warszawskiego zespołu z wypożyczenia do Zagłębia Sosnowiec Vamara Sanogo.

Rewanż odbędzie się 18 lipca (godz. 21.00) w Warszawie. Zwycięzca tego dwumeczu zagra z lepszym zespołem z pary FK Witebsk - Kuopion Palloseura.



STATYSTYKI Europa FC Legia Warszawa 0 0 Posiadanie piłki 41% 59% Strzały 5 4 Strzały na bramkę 1 2 Rzuty rożne 1 7 Faule 8 8 Spalone 1 2

Europa FC - Legia Warszawa 0-0 - trwa II połowa

Europa FC: Dayle Coleing - Sergio Sanchez, Abdul Ayew, Olmo Gonzalez, Ethan Jolley - Fernando Velasco, Juampe Rico, Alex Quillo (59. Marc Rosa), Liam Walker - Mustapha Yahaya, Andre Barr.



Legia: Radosław Majecki - Marko Veszović, William Remy, Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk - Walerian Gwilia, Andre Martins - Arvydas Novikovas, Carlitos, Dominik Nagy - Vamara Sanogo (45. Sandro Kulenović).

Żółta kartka: Velasco Salazar - Europa FC.