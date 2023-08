W sezonie 2020/2021 Legia Warszawa została mistrzem Polski. W lipcu 2021 roku rozpoczęła więc walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów . Przebrnęła przez dwie rundy, w trzeciej odpadła z Dinamem Zagrzeb . Nie oznaczało to jednak końca jej europejskiej przygody - trafiła do ostatniej, czwartej rundy eliminacji Ligi Europy , w której zmierzyła się ze Slavią Praga . Po dwóch zaciętych meczach zwyciężyła, zapewniając sobie miejsce w fazie grupowej.

Euforia

Czesław Michniewicz i drużyna wszystkie siły rzucili na Europę. Odbijało się to na wynikach w Ekstraklasie , ale coś kosztem czegoś - warszawianie wprawili kibiców w osłupienie, wygrywając w dwóch pierwszych kolejkach LE. Najpierw ograli na wyjeździe Spartaka Moskwa 1:0, a później takim samym wynikiem pokonali przy Łazienkowskiej Leicester City . Euforia .

To był piękny wieczór. Wygraliśmy mecz z zespołem, z którym teoretycznie nie powinniśmy wygrać

Kompromitacja

W rewanżu z Włochami drużyny nie poprowadził już Michniewicz. W międzyczasie został zwolniony, a zadecydowała o tym fatalna dyspozycja w Ekstraklasie. Po dziesięciu kolejkach "Wojskowi" mieli na koncie dziewięć punktów i szorowali po dnie tabeli. Argument europejski nie przekonał do zmiany decyzji właściciela klubu Dariusza Mioduskiego.

Patologia

Ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Europy odbyła się 9 grudnia. Trzy dni później warszawianie grali natomiast na wyjeździe z Wisłą Płock. Przegrali 0:1, a po powrocie do stolicy do ich autokaru wtargnęli pseudokibice. Pobili co najmniej dwóch piłkarzy - Luquinhasa i Mahira Emrelego. Patologia.