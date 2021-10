Brytyjski "The Independent" rozpływał się nad reprezentantem Azerbejdżanu i podkreślał, że to właśnie dzięki jego umiejętnościom i jakości, jaką wnosi do gry Legii, mistrzowie Polski pokonali Leicester. To, jak rozgrywał i utrzymywał się przy piłce, wzbudziło podziw dziennikarzy, którzy przecież na co dzień mogą podziwiać czołowych napastników świata w Premier League.

Emreli jak Lewandowski i Haaland

Bramka strzelona "Lisom" była dla Emrelego dziesiątą bramką w tym sezonie.



Dziennikarze "The Independent" zwrócili uwagę, że dołączył tym samym do Roberta Lewandowskiego i Erlinga Haalanda, którzy również już we wrześniu osiągnęli dwucyfrowy dorobek bramkowy.



Emreli odejdzie z Legii?

Brytyjczycy dodają przy tym, że Azer zapewne niebawem zmieni ligę na mocniejszą, bo Legia jest dla niego przystankiem w karierze.



Jak przewidują Anglicy, Emreli już niebawem zacznie być łączony z klubami z topowych lig. Liga Europy jest znakomity oknem wystawowym i z całą pewnością ktoś już zwrócił uwagę na snajpera Legii. Klub z Warszawy może na nim sporo zarobić. Choć fani mistrzów z Polski woleliby, aby wcześniej zdobył jeszcze kilka bramek i pomógł drużynie w awansie, który po dwóch zwycięstwach jest całkiem realny.



KK