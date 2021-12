Mahir Emreli w środę odwiedził swoich byłych kolegów z Karabachu w ich bazie pod Baku. Szef służby prasowej klubu Gunduz Abbaszadeh zdradził, że 24-letni napastnik spotkał się z głównym trenerem klubu Gurbanem Gurbanowem.

Abbaszadeh powiedział, że wizyta Emreliego w dawnej bazie klubu wynikała z chęci spotkania z dawnym trenerem. - Jego transfer do Karabachu nie jest tematem do dyskusji. Mahir przybył do bazy jako ktoś, kto grał w Karabachu i spotkał się ze swoim nauczycielem - powiedział rzecznik.

Według azerskiego serwisu internetowego report.az podczas spotkania z dawnymi kolegami miał im powiedzieć, że chce zmienić klub, bo po ataku kibiców nie chce już grać w Legii.

Chciał odejść już wcześniej

Jak dowiedziała się "Interia" Emreli był zdecydowany na odejście z Legii jeszcze przed pobiciem. Napastnikowi reprezentacji Azerbejdżanu po serii porażek miał mieć pretensje o to, że to na niego spada największa fala krytyki. Miał też za złe mediom, że upubliczniły jego zdjęcia z nocnych klubów, na których było widać, że kupuje alkohol.

Menedżerowie Emrelego szukają mu nowego klubu już od dłuższego czasu. Piłkarz marzy o wyjeździe do jednej z lig na zachodzie Europy. Azerski napastnik czeka na oferty z lig silniejszych niż Polska. Preferowany przez niego kierunek to Niemcy.

Ostatnio na Węgrzech pisano, że piłkarzem interesują się Ferencvaros Budapeszt i Fehervar FC. Dla Emrelego wyjazd do ligi prezentującej poziom zbliżony do polskiej, miałby być jednak ostatecznością.

Najskuteczniejszy w Legii

Piłkarz wyceniany jest co najmniej na 2 mln euro. Umowa reprezentanta Azerbejdżanu obowiązuje do końca czerwca 2024 r. W rundzie jesiennej w PKO Ekstraklasie Emreli strzelił tylko dwa gole. W sumie jednak, biorąc od uwagę gole i asysty we wszystkich meczach, jest on najskuteczniejszym piłkarzem Legii. Azerski napastnik zdobył 11 bramek i zanotował dwie asysty. W klasyfikacji "kanadyjskiej" także jest najlepszy w klubie.

Ostatnio o przyszłości Emrelego w Legii rozmawiał z nim trener Aleksandar Vuković.

