Mecz Legii Warszawa z Dritą będzie 10. debiutem w karierze Czesława Michniewicza. Poprzednie szkoleniowiec wspomina bardzo dobrze. Obecny trener "Wojskowych" zaliczył bowiem tylko jedną porażkę.

Trzy dni temu Czesław Michniewicz został ogłoszony jako nowy trener Legii Warszawa. Polak zastąpił na tym miejscu Aleksandara Vukovicia, który został zwolniony po słabym początku sezonu w wykonaniu mistrzów Polski. "Wojskowi" do tej pory w meczach ligowych zanotowali dwie wygrane i dwie porażki. Odpadli również z eliminacji Ligi Mistrzów po porażce z Omonią Nikozja.



W tym ciężkim dla klubu czasie zdecydowano na roszady na ławce trenerskiej i postawiono na szkoleniowca z doświadczeniem w Ekstraklasie. Dla Michniewicza będzie to bowiem 10. klub w jego karierze trenerskiej, a dodatkowo będzie on łączył pracę w Legii i reprezentacji Polski do lat 21. Jedynie Bogusław Kaczmarek prowadził taką sama ilość klubów w lidze. Wcześniej na 2. miejscu w tej klasyfikacji z Michniewiczem znajdowali się Orest Lenczyk i Jacek Zieliński.





Michniewicz nie miał zatem zbyt dużo czasu na przygotowanie drużyny, jednak, jak sam stwierdził, pracował z Legią krótko, ale intensywnie. Dziś będzie miał już pierwszą okazję na wdrożenie swoich pomysłów w grę Legii. Stołeczna ekipa mierzy się w starciu eliminacji Ligi Europy, a ich rywalem będzie Drita Gnjilane.





Debiuty w klubach

Obecny szkoleniowiec Legii wcześniej dobrze radził sobie w trenerskich debiutach. Na dziewięć prób przegrał tylko raz, gdy prowadzony przez niego Widzew Łódź uległ w starciu z Lechią Gdańsk 1-3. Pięć spotkań zakończyło się natomiast wygraną drużyny Michniewicza, a w pozostałych meczach nie został wyłoniony wygrany.



Wygrane: 5 (Lech Poznań, Zagłębie Lubin, Polonia Warszawa, Pogoń Szczecin, Nieciecza)

Remisy: 3 (Arka Gdynia, Jagiellonia, Podbeskidzie)

Porażka: 1 (Lechia Gdańsk)

Zdobyte gole: 16

Stracone gole: 9



Debiuty w rozgrywkach

Michniewicz jako trener zadebiutował już w kilku rozgrywkach, także europejskich. Szkoleniowiec dobrze pamięta swoje pierwsze mecze w Pucharze Polski (Lech 2-1 Polonia) oraz rozgrywkach pucharu Intertoto (Karvan Yevlakh 1-2 Lech). Ekstraklasowy debiut zakończył się natomiast remisem (Lech 1-1 Widzew). Nie udało mu się za to triumfować w debiutanckich spotkaniach eliminacji do Ligi Europy oraz Ligi Mistrzów.



W Lidze Europy Michniewicz zadebiutował prowadząc Lecha i uległ w starciu z Terekiem 0-1, natomiast w Lidze Mistrzów pierwsze spotkanie szkoleniowca to mecz prowadzonego przez niego Zagłębia z FCSB Bukareszt. Rumuni wygrali je 1-0.





Debiut w reprezentacji

Trener Legii Warszawa zwyciężył również w swoim pierwszym meczu w roli trenera reprezentacji Polski U-21. Orły pokonały w nim Gruzję 3-0, na boisku wystąpił Bartosz Kapusta, którego Michniewicz będzie prowadził także teraz.



Legia mierzy się z niżej notowanym rywalem i jeżeli uda jej się pokonać Dritę to w przyszłej kolejce czeka ją starcie z Qarabagiem Agdam.



- Pracujemy krótko, ale intensywnie. Zajęć nie było zbyt wiele, ale objętość duża. Była też odprawa. Mam nadzieję, że efekt będzie widoczny i parę pomysłów uda się wdrożyć. Na pewno jesteśmy faworytem. Chcemy wykorzystać atut własnego boiska i to wszystko nad czym pracowaliśmy przez te trzy dni - zapowiedział trener warszawskiej drużyny.



Mecz Legii z Dritą rozpocznie się o godzinie 20:30.



Liga Europy - wyniki, terminarz, strzelcy



