Feliksowi Zwayerowi asystować będą Rafael Foltyn i Jan Seidel. W roli arbitra technicznego zobaczymy Svena Jablonskiego. Spotkanie rozegrane zostanie na Eden Arenie, a początek zaplanowano na godzinę 19:00.

Felix Zwayer należy do elitarnej grupy sędziów UEFA Elite, w której znajduje się 27 czołowych arbitrów z Europy. Niemiecki, 40-letni sędzia na swoim koncie ma 19 spotkań Ligi Mistrzów i 21 Ligi Europy. Dodatkowo prowadził wiele spotkań kwalifikacyjnych do europejskich pucharów oraz innych ważnych imprez międzynarodowych. Do tej pory w Bundeslidze poprowadził 185 spotkań i jest uważany za jednego z czołowych niemieckich arbitrów.

W tym sezonie Felix Zwayer poprowadził jedno spotkanie Bundesligi, a także mecz trzeciej rundy w ramach kwalifikacji do Ligi Mistrzów, gdzie FC Sheriff wygrało 1-0 z Crveną Zvezda.