Ligowy klasyk w Warszawie! Legia podejmuje Lecha Poznań w meczu 12. kolejki Ekstraklasy. Śledź z Interią przebieg spotkania i oceniaj piłkarzy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Ligowcy wracają na boiska. Przed nami 12. kolejka. Wideo INTERIA.TV

Zobacz relację na żywo z meczu Legia Warszawa - Lech Poznań!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Tradycyjnie, oba drużyny mają mocarstwowe ambicje, ale jak na razie spisują się poniżej oczekiwań swoich sympatyków. Dotyczy to zwłaszcza Legii, która ma na koncie już cztery porażki.



"Mecze Lecha z Legią bez względu na to, jak te zespoły prezentują się w lidze i które miejsca zajmują, to zawsze są to niesamowite wydarzenia. Mam kilka tych spotkań za sobą i jest ten dreszczyk emocji" - mówił trener "Kolejorza" Dariusz Żuraw.

Kibice Legii na początek spotkania przygotowali oprawę, w której wyrazili swoje niezadowolenie z działalności prezesa i właściciela klubu Dariusza Mioduskiego.



Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy