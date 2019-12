Legia wykorzystała potknięcie Pogoni Szczecin w Krakowie i wygrywając 3-1 z Wisłą Płock Legia wróciła na pozycję lidera. Dwie bramki strzelił Jarosław Niezgoda, który z 13. golami prowadzi z kolei w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy ligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa. Mateusz Wieteska: Szeroka ławka to nasz atut. Wideo TV Interia

Kliknij, by zobaczyć zapis do relacji na żywo z meczu Legia Warszawa - Wisła Płock

Reklama

Zapis relacji na żywo z meczu Legia Warszawa - Wisła Płock dostosowana do urządzeń mobilnych

Po raz drugi w tym sezonie warszawski zespół objął prowadzenie w tabeli. Poprzednim razem wysunął się na czoło po zwycięstwie w Gdyni z Arką na początku listopada. Pozycję lidera utrzymał tylko przez jedną kolejkę. Stracił ją po porażce w Szczecinie z Pogonią. Legia jest szóstym liderem ligi w sezonie. Były nim do tej pory: Jagiellonia, Lech, Śląsk, Pogoń, Wisła Płock. Trudno mieć wątpliwości, że z tych wszystkich drużyn to obecnie najlepiej grająca polska drużyna i pierwsze miejsce zajmuje zasłużenie.

W ostatnich 10 spotkaniach, wliczając w to spotkania w Pucharze Polski, stołeczna drużyna odniosła dziewięć zwycięstw, strzeliła 31 goli, tracąc zaledwie sześć. Na Łazienkowskiej ten zespół demoluje rywali, nie ma żadnej litości i pobłażliwości. Jeśli widzi jakąkolwiek słabość i bezradność wykorzystuje to bezwzględnie.

Sobotni rywal, pierwszy od dłuższego czasu na warszawskim stadionie z pierwszej ósemki, jeden z sześciu liderów ligi tego sezonu, też nie dał rady i wrócił do Płocka bez punktów. Był nawet moment, że po niemrawym początku i straconych dwóch bramkach (w 22. I 27. minucie - gole Niezgody i Kante) Wisła złapała kontakt z legionistami, gdy Dominik Furman zdobył gola z rzutu karnego w 35. minucie. Ale gospodarzy to nie onieśmieliło. Grali swoje, parli do przodu, licząc na kolejne bramki. Stwarzali kolejne sytuacje, aż dopięli swego i strzelili - już w drugiej połowie w 75. minucie - trzecią bramkę.

Legia ma dziś rażącą moc ataku, którą bezwzględnie wykorzystuje. Jarosław Niezgoda, Jose Kante, Paweł Wszołek, Luquinhas rozumieją się bez słów. Wspomagają ich Andre Martins, Domagoj Antolić, a jak trzeba to i boczni obrońcy. W sobotę znów popis dał Niezgoda. To napastnik, który wie, gdzie się ustawić, ma doskonałe wyczucie i instynkt i technikę. Gdy ma już piłkę przy nodze, nie marnuje sytuacji.

Niezgoda opuszczał w sobotę boisko na Łazienkowskiej przy aplauzie publiczności, która wstała z miejsc, by docenić jego występ. Wiśle Płock strzelił dwa gole, ma już 13 bramek w tym sezonie i prowadzenie w klasyfikacji strzelców. Możliwe, że dziękując za owację kibicom po cichu pożegnał się z Łazienkowską. Zbliża się okienko transferowe. Najskuteczniejszy piłkarz Ekstraklasy, choć mówi, że "nie ma ciśnienia na transfer", w każdej chwili może odejść z Legii.

Wisła Płock miała kilka sytuacji w drugiej połowie, ale nie była w stanie zagrozić rozpędzonej Legii. Poniosła trzecią porażkę z rzędu. Możliwe, że jutro wypadnie z pierwszej ósemki. Legia za tydzień gra w Lubinie z Zagłębiem, by drugi raz w tym sezonie utrzymać pozycję lidera.

Olgierd Kwiatkowski z Warszawy

Zdjęcie Jarosław Niezgoda i Jose Kante / Piotr Nowak / PAP

Legia Warszawa - Wisła Płock 3-1 (2-1)

Bramki: 1-0 Niezgoda (22.); 2-0 Kante (27.); 2-1 Furman (35., karny); 3-1 (Niezgoda 75.).

Legia: Radosław Majecki - Marko Vesović, Igor Lewczuk, Artur Jędrzejczyk, Michał Karbownik - Paweł Wszołek, Jose Kante (74. Walerian Gwilia), Andre Martins, Domagoj Antlić (89. Cafu), Luquinhas - Jarosław Niezgorda (86. Kacper Kostorz).

Wisła P.: Thomas Daehne - Cezary Stefańczyk, Damian Michalski, Alan Uryga, Piotr Tomasik - Suad Sahiti (63. Maciej Ambrosiewicz), Dominik Furman, Damian Rasak, Mateusz Szwoch, Giorgi Merebaszwili - Ricardinho (78. Olaf Nowak).

Żółte kartki: Lewczuk - Legia; Daehne, Furman - Wisła.

Sędziował: Jarosław Przybył.

Widzów: 20 485.

Ekstraklasa - wyniki, terminarz, tabela