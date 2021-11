W oparciu o formę zespołów PKO Ekstraklasy w dłuższym okresie i wyniki z poszczególnymi rywalami (tzw. ranking elo), można przygotować prognozę końcowej tabeli ligi. Po każdej kolejce PKO Ekstraklasy taką prognozę na Twitterze publikuje kibic-statystyk Piotr Klimek.





Ekstraklasa. Legia bije się z Radomiakiem

Po 14. kolejce PKO Ekstraklasy, przewaga czołowej czwórki (Raków, Lech, Lechia, Pogoń), nad resztą stawki, w tym nad Legią Warszawa, robi się potężna. Zgodnie z tą prognozą, największe szanse na mistrzostwo Polski ma Lech Poznań (37,4 proc.), przed Rakowem Częstochowa (30,8 proc.), Lechią Gdańsk (16,6 proc.) i Pogonią Szczecin (13,3 proc.). Pozostałe zespoły mają mniej niż 1 proc. szans na wygranie PKO Ekstraklasy (Legia - 0,3 proc.). Największe ryzyko spadku dotyka Górnika Łęczna, Bruk-Bet Termalicę Nieciecza i Wartę Poznań, choć sytuacja tej ostatniej, po zwycięstwie w Gliwicach z Piastem, jest znacznie lepsza.



W przypadku pogrążonej w kryzysie Legii Warszawa, ryzyko jej spadku z PKO Ekstraklasy (1,8 proc.) jest minimalnie wyższe niż w przypadku beniaminka, Radomiaka Radom (1,7 proc.). Jednocześnie, szanse Radomiaka i Legii na zakończenie sezonu Ekstraklasy w top 4 są podobne - dość niskie (11,8 proc. Radomiaka i 12,8 proc. Legii). By więc awansować do europejskich pucharów, Legia musi wygrać Puchar Polski, albo zdobyć co najmniej 61 punktów w Ekstraklasie. To oznacza, że w kolejnych 22 meczach ligowych, Legia musiałaby zdobyć co najmniej 52 punkty (np. 16 wygranych, 4 remisy i 2 porażki). Taka średnia punktów na mecz (2,36) jest dużo wyższa niż w poprzednim sezonie, gdy Legia pewnie wygrywała Ekstraklasę (2,13 pkt na mecz).

Stwierdzenie, że Legia potrzebuje cudu, by skończyć w top 4 Ekstraklasy, nie ma nic wspólnego ze statystyką, ale oddaje istotę powyższej analizy.



Końcowa tabela Ekstraklasy wg euroclubindex.com

Z kolei strona euroclubindex.com ogranicza się do prognozowania liczby punktów na koniec sezonu PKO Ekstraklasy. Tu Legia wciąż jest piąta z 50 punktami, a przed powinny skończyć ligę takie zespoły jak:



Raków 64 pkt, Lech 63 pkt, Lechia 61 pkt, Pogoń 58 pkt.

Zdjęcie Legia Warszawa po porażce ze Stalą Mielec jest przedostatnia w tabeli PKO Ekstraklasy / PAP/Leszek Szymański / PAP