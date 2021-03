​Ekstraklasa. Bartosz Kapustka z Legii Warszawa uznany najlepszym piłkarzem lutego

Bartosz Kapustka z Legii Warszawa został uznany najlepszym piłkarzem lutego w PKO Ekstraklasie. To pierwszy wyróżniony w ten sposób piłkarz warszawskiego klubu w obecnym sezonie.

Były piłkarz mistrzów Anglii, ekipy Leicester City, w kolejkach zaliczanych do lutowej odsłony plebiscytu na Piłkarza Miesiąca, zdobył dwa gole i zanotował jedną asystę. Jego dobre występy zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski przez selekcjonera Paulo Souse.

"Kapi" oddał w tym okresie dziesięć strzałów w kierunku bramek rywali (cztery celne). 248 razy zagrywał piłkę do kolegów, z 75% skutecznością dotarcia podań do adresatów. Jedenaście z tych podań zakwalifikowano jako "kluczowe", otwierające drogę do bramki przeciwników.

Pierwsze wyróżnienie dla piłkarzy Legii i dla Kapustki

To pierwsze tego typu wyróżnienie dla piłkarzy Legii Warszawa w tym sezonie, a także pierwsze w karierze Kapustki. Ostatnim wyróżnionym przedstawicielem stołecznego klubu przed nim był Jose Kante dokładnie rok temu. Wyboru dokonali kapitanowie wszystkich szesnastu drużyn PKO Ekstraklasy. Siedemnasty głos należał zaś do internautów.

Kapustka miał sporą konkurencję, a głosowanie wygrał "o włos". Dostał trzy wskazania, podczas gdy jego klubowy kolega Luquinhas dwa, podobnie jak Felicio Brown Forbes i Maciej Sadlok (obaj Wisła Kraków). Dwoma głosami wyróżnieni zostali także Ivan Lopez z Rakowa Częstochowa i Rafał Janicki z Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Piłkarze Miesiąca w sezonie 2020/21:

Luty 2021 - Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)

Grudzień 2020 - Jakub Świerczok (Piast Gliwice)

Listopad 2020 - Jakub Świerczok (Piast Gliwice)

Październik 2020 - Ivan Lopez (Raków Częstochowa)

Wrzesień 2020 - Bartosz Nowak (Górnik Zabrze)

Sierpień 2020 - Jesus Jimenez (Górnik Zabrze)

