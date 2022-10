Echa skandalicznego zachowania Josue. Piłkarz odpowiada krytykom!

W spotkaniu 13. kolejki PKO Ekstraklasy zwycięstwo osiągnęła Wisła Płock, która pokonała Legie Warszawa 2-1. Gola strzelił między innymi Łukasz Sekulski z zespołu "Nafciarzy". Dla gości z Warszawy trafił Josue.

Josue i Sekulski zdobyli bramki w meczu Wisła Płock - Legia Warszawa

Strzelców bramek połączyła jeszcze jedna sytuacja - po zakończonych zawodach Sekulski chciał podziękować za rywalizacje i próbował podać rękę Josue. Ten zlekceważył przeciwnika i nie odwzajemnił gestu szacunku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Girona FC - Cadiz CF 1-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport)) Eleven Sports

Na piłkarza Legii spadły gromy, krytykował go między innymi Zbigniew Boniek. Portugalczyk odniósł się do tego wszystkiego zamieszczając wpis w mediach społecznościowych.

Reklama

Czytaj także: Nietypowa akcja polskiego klubu. Nazwiska na koszulkach będą po... koreańsku

"Nie szanuje tych, którzy nie szanują mnie. Niektórzy mogą nazywać to ego, ja nazywam to szacunkiem do samego siebie" - napisał portugalski pomocnik.