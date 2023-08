Dramatyczna bitwa Legii o Ligę Konferencji Europy! Decydowały rzuty karne

Legia Warszawa przystąpiła do rewanżu z FC Midtjylland bez zaliczki. Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem 3:3 , a remis "Wojskowym" uratował w 86. minucie rezerwowy Blaz Kramer . Warszawianie nie mieli jednak powodów, aby specjalnie przejmować się takim stanem rzeczy - wszak w tegorocznej kampanii europejskiej ani razu nie zapewnili sobie przewagi na półmetku dwumeczu . Z Kazachstanu wrócili z wynikiem 2:2, z kolei do Wiednia jechali po porażce 1:2 u siebie.

Legia Warszawa - FC Midtjylland: Dynamiczny początek "Wojskowych"

Fani dawali z siebie wszystko od pierwszych sekund, a za ich przykładem poszli piłkarze, którzy zaliczyli niezwykle dynamiczny początek. Prawą flanką atakował Paweł Wszołek, do gry po drugiej stronie pokazywał się Patryk Kun, a swoje okazje strzeleckie mieli Marc Gual i Tomas Pekhart. Po mniej więcej 20 minutach napór gospodarzy nieco się uspokoił, a do głosu doszli Duńczycy. Nie sprawili jednak poważnych kłopotów Kacprowi Tobiaszowi - wyglądało na to, że "Wojskowi" mają mecz pod swoją kontrolą.