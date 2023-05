Dr Jekyll i Mr Hyde. "Mladenović poza boiskiem to oaza spokoju"

Tuż po zakończeniu finału Pucharu Polski, obrońca Legii Warszawa , Filip Mladenović dał pokaz chamstwa uderzając kilku piłkarzy Rakowa Częstochowa . Podnoszona jest kwestia wcześniejszego zdarzenia, gdy jeden z rywali podciął Serba, gdy ten w mało kulturalny sposób świętował zdobycie pucharu. Oczywiście, kibice obu stron zapewniają, że "to tamci zaczęli", ale przypomina to przepychanki w pierwszych klasach podstawówki i skarżenie się pani wychowawczyni: "proszę pani, ale on się bije pierwszy".

Poza boiskiem Filip Mladenović to "oaza spokoju"

- Mieliśmy bardzo dobre relacje i tak już zostanie. On pomógł mnie, a ja się odwdzięczałem. Kiedy przyszedł do Gdańska, nie byłem w najlepszej dyspozycji. Szybko zrozumiałem, czego trener Stokowiec ode mnie wymaga, dostosowałem się. Miał rację, kiedy na początku, gdy objął drużynę, na mnie nie stawiał. Potrzebowałem okresu przygotowawczego, po nim wszystko się poukładało. I kiedy w następnym sezonie wskoczyłem do pierwszego składu, to tak już zostało. Miałem jego zaufanie, ale to było obustronne. Razem osiągnęliśmy historyczny wynik, nikt przed nami tego nie dokonał. Piękna sprawa. Te dwa i pół roku to była mozolna praca, najbardziej intensywna w całej mojej karierze. Nie mogę złego słowa o nim powiedzieć, nie chcę komentować opinii innych zawodników. To ich historie, nie znam tematu." - powiedział na pożegnanie z Gdańskiem serbski zawodnik.