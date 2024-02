Jeżeli te informacje się potwierdzą, dla Pawła Chomentowskiego będzie to powrót do służb. Jego "romans" z futbolem trwał co prawda od wielu lat, ale ale w przeszłości pracował jako policjant, potem w CBŚ, na końcu w ABW. Jest specjalista od antyterroryzmu.

Jego nominacja to element większych zmian kadrowych, które planowane są w służbach specjalnych. Przypomnijmy, że 13 grudnia ubiegłego roku podczas prac sejmowej komisji do spraw służb specjalnych posłowie zaopiniowali odwołanie dotychczasowych szefów: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wszystko na wniosek Donalda Tuska.

Wybrzeże Kości Słoniowej — DR Kongo. Skrót meczu. Puchar Narodów Afryki. WIDEO / materiały prasowe / materiały prasowe

Doświadczenie na Stadionie Narodowym

W futbolem Chomentowski związany był już ponad dziesięć lat temu, kiedy to pracował na Stadionie Narodowym. Odpowiadał tam rzecz jasna za bezpieczeństwo przy organizacji meczów piłkarskich i innych imprez sportowych.

Kilka dni przed wydarzeniem sprawdzamy pod kątem pirotechnicznym cały stadion – każdą najmniejszą dziuplę czy szafkę. Jak ktoś zapomni zostawić klucz, byśmy mogli sprawdzić, co jest w środku, a pies tropiący wykryje coś niepokojącego, przewiercamy zamki. Ale dzięki takiej procedurze możemy być spokojni i bez obaw reagować na głupie telefony o podłożeniu bomby, które czasem się zdarzają ~ mówił w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" przy okazji meczu Polska - Szkocja w 2014 roku.

Doświadczenia ze Stadionu Narodowego przeniósł potem do Areny Gliwice, gdzie pracował w zarządzie obiektu. Stamtąd trafił właśnie do Legii Warszawa, gdzie pełnił niezwykle istotną rolę pełnomocnika zarządu do spraw strategicznych.

Badał katastrofę w Smoleńsku. Wraca z emerytury

Chomentowski, mający stopień podpułkownika, może teraz wrócić z emerytury mundurowej, żeby, jak informuje TVN24, zostać nowym wiceszefem cywilnego kontrwywiadu. Jego doświadczenie, sięgające początku lat 90., predestynuje go do piastowania tej funkcji.

Pracował "pod przykryciem", badając między innymi zabójstwa policjantów, współtworzył Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pracował także w Smoleńsku, gdzie tuż po katastrofie w zespole prokuratora Krzysztofa Parulskiego zbierał dowody z miejsca tragedii.

Teraz, po kilku latach spędzonych w futbolu, ma znów wrócić do służb specjalnych. Legia robi sporo transferów, ale akurat do wywiadu to już zaskakujący ruch.

Legia Warszawa / ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / AFP