Kapustka i Jędrzejczyk zostaną w Legii na dłużej

Jak podał Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej", umowa ofensywnego pomocnika zostanie prolongowana aż do końca sezonu 2025/26. To spory kredyt zaufania. Trafił on na Łazienkowską z angielskiego Leicester latem 2020 roku, aby odbudowywać swoją karierę. Niestety od lipca 2021 do marca 2022 był wyłączony z gry z powodu drugiego w karierze zerwania więzadła krzyżowego. Opuścił 41 meczów warszawskiego zespołu, ale wrócił do regularnej gry. W trwającym sezonie ligowym rozegrał 57 procent możliwych minut.