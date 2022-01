Przypomnijmy: 12 grudnia Legia Warszawa zaliczyła porażkę na wyjeździe z Wisłą Płock - "Nafciarze" wygrali wówczas 1-0, jednakże więcej niż o wyniku mówiło się o pomeczowych wydarzeniach. Gdy zawodnicy stołecznej drużyny wracali po spotkaniu pod ośrodek treningowy klubu, ich autokar został napadnięty przez grupę pseudokibiców, którzy koniec końców dopuścili się fizycznego ataku na piłkarzy.

Jednym z najmocniej poszkodowanych w tym zdarzeniu graczy miał być Mahir Emreli, który po tym incydencie na boisku się już nie pojawił - Azer opuścił dwa ostatnie mecze "Wojskowych" w lidze przed zimową przerwą - z Zagłębiem Lubin oraz Radomiakiem Radom. I wszystko wskazuje na to, że w koszulce Legii już go nie zobaczymy.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roman Kosecki: Selekcjonerem reprezentacji zostanie polski trener. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Legia Warszawa bez swojego napastnika. Mahir Emreli ma odmawiać udziału w zgrupowaniu

Jak bowiem informuje portal weszlo.com napastnik miał poinformować drużynę, że nie stawi się na zgrupowaniu Legii w Dubaju, na które piłkarze mają wybrać się w najbliższy czwartek. Co więcej do stołecznego zespołu miało trafić również pismo dotyczące rozpoczęcia procedury rozwiązania umowy z winy "Wojskowych" - argumentem ma być wspomniana napaść pseudokibiców. Emreli i jego otoczenie ma jednak traktować jednostronne zerwanie kontraktu jako ostateczność.



Legia Warszawa pożegna swojego gracza? Mahir Emreli wzbudza zainteresowanie innych klubów

W ostatnim czasie miały trwać zaawansowane negocjacje na linii Emreli-Legia, ale bardzo trudno sobie wyobrazić, by w świetle ostatnich wydarzeń zawodnik miał wrócić do gry przy Łazienkowskiej na takich samych zasadach, jak przed połową grudnia. Snajperem już zdążyły się zainteresować pierwsze kluby - jego sytuację miałby monitorować m.in. budapesztański Ferencvaros, który obecnie prowadzi były szkoleniowiec Legii Stanisław Czerczesow.



Mahir Emreli do Legii dołączył latem 2021 roku. Jak dotychczas we wszystkich rozgrywkach zdobył 11 goli. Wcześniej przez sześć lat reprezentował barwy Karabachu Agdam, klubu ze swojej ojczyzny.

Paweł Czechowski