Legia Warszawa przegrała także to spotkanie i to aż 0-3. Atmosfera wokół mistrzów Polski jest fatalna, po serii klęsk znaleźli się oni w strefie spadku. Zaatakowani zostali piłkarze Legii Warszawa, pobito ich. Podczas meczu z Radomiakiem, a także w trakcie wcześniejszych starć kibice wznosili wulgarne hasła wzywające właściciela Dariusza Mioduskiego do ustąpienia. To on jest uważany za głównego winowajcę sytuacji wokół Legii.

Legia Warszawa. Dariusz Mioduski wynajął ochronę

Jak donoszą meczykli.pl, w tej sytuacji Dariusz Mioduski zdecydował się sięgnąć po ochronę i w asyście ochroniarza zjawił się na meczu. Prezes bardzo przeżywa całą sytuację i obawia się o swoje bezpieczeństwo.