Klimala w kwietniu 2021 roku trafił z Celticu Glasgow do New York Red Bulls. Amerykański klub Major League of Soccer miał za niego zapłacić 4,36 mln euro. To ważne, bo od tej kwoty liczy się wspomnianą opłatę solidarnościową. Obowiązuje ona przy każdym gotówkowym transferze z jednego kraju do drugiego. Pieniądze dostają zespoły, w których szkolił się zawodnik od 12 do 23 roku życia. Jest to 5 procent od kwoty transferu. Ta suma jest dzielona miedzy kluby (za każdy rok 5 proc. dla zawodników od 12. do 15. roku życia i 10 proc. od 16 do 23 roku).

Amerykanie nie chcą płacić

New York Red Bulls nie zgadza się z roszczeniami polskich klubów. - Przepychanka z Amerykanami trwa już dość długo. Chyba pół roku temu dzięki pomocy PZPN złożyliśmy pismo o wyegzekwowanie należności. Związek bardzo nam pomaga - przyznaje Bagiński. - Skoro FIFA nałożyła sankcję, to znaczy, że szybko tych pieniędzy nie zobaczymy - martwi się.

O decyzji światowej federacji poinformowała na twitterze Joanna Misiewicz z Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN odpowiedzialna za transfery zagraniczne. "New York Red Bulls z nałożonym przez FIFA zakazem rejestracji zawodników za niewykonanie ich decyzji dot. zapłaty solidarity contribution względem trzech polskich klubów za transfer Patryka Klimali." - napisała.

Lechia, Legia i Jagiellonia czekają na pieniądze

Poza Lechią chodzi o Legię Warszawa i Jagiellonię Białystok. W przypadku klubu z Dolnego Śląska chodzi o prawie 30 tys. euro (około 150 tys. zł). Legia powinna dostać 36 tys. euro, a Jagiellonia ponad 77 tys. euro. - Nasz roczny budżet to około 400 tys. zł. Więc ta suma to bardzo poważny zastrzyk gotówki - podkreśla Bagiński.

Dyrektor Lechii doskonale wie, że warto szkolić zawodników. Z tego klubu wywodzi się Krzysztof Piątek. Na jego transferach do Genoi (z Cracovii za 4,5 mln euro), AC Milan (35 mln euro) i Herthy Berlin (24 mln euro) Lechia zarobiła prawie 1,3 mln euro. Za transfer Klimali do Celticu Glasgow na konto Lechii, której seniorzy występują w czwartej lidze, wpłynęło prawie 45 tys. euro.

W Europie nia ma problemów

- W Europie nie było problemy z otrzymaniem opłaty solidarnościowej - przyznaje Bagiński. - Warto szkolić swoich. Pieniądze, które na tym zarobimy inwestujemy w szkolenie młodzieży, zatrudniamy lepszych trenerów, systemy do analizy treningu, sprzęt i poszerzamy ofertę. Mamy drużynę seniorów, ale wolimy by grali w niej wychowankowie, a nie ściągamy zawodników z Polski - dodaje.