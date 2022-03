Czołowy reprezentant Polski może trafić do Ekstraklasy

Oprac.: Michał Ruszel Legia Warszawa

Exodus obcokrajowców występujących w rosyjskich rozgrywkach sportowych może doprowadzić do niesamowitych przetasowań na rynku transferowym. Wojna w Ukrainie odbije się na stanie rosyjskiego sportu - inne ligi mogą zyskać. Jednym z przykładów na to jest możliwy powrót Grzegorza Krychowiaka do polskiej Ekstraklasy.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak na rozgrzewce przedmeczowej / Mike Kireev/NurPhoto / Getty Images