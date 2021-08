Czesław Michniewicz tak skomentował losowanie grup Ligi Europy

Legia Warszawa

Trener Legii Warszawa Czesław Michniewicz zareagował na wylosowanie w grupie C Ligi Europy Napoli, Leicester City i Spartaka Moskwa. "To było dla nas fantastyczne losowanie. Zagramy ze świetnymi drużynami, o to właśnie chodziło" - powiedział szkoleniowiec.

